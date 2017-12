Microeconomia será discussão nos próximos anos, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que o Brasil está pronto para iniciar uma trajetória de crescimento sustentado, com trajetória cadente da inflação nos próximos doze meses e da dívida pública nos próximos anos. Meirelles disse que a microeconomia será a plataforma de discussão para os próximos anos, incluindo questões essenciais para o crescimento sustentado, como a lei de falência e o marco regulatório. Ele avalia que a retomada econômica já foi iniciada e citou como exemplo os dados da produção industrial de outubro, recentemente divulgados pelo IBGE. Segundo ele, apesar da queda de 0,5% na produção de outubro ante setembro, os dados da indústria mostram a retomada do crescimento e dos investimentos, já que foi registrado aumento na produção de bens de capital. Segundo Meirelles, o crescimento deve ser gerado a partir das condições que já estão dadas no País: estabilidade financeira do setor público, estabilidade de preços, estabilidade do marco regulatório e estabilidade institucional. Ele também citou a estabilidade, ao falar da taxa de câmbio. Segundo ele, muitos combatiam a taxa flutuante, atribuindo a essa política a volatilidade do câmbio, mas a experiência recente do Brasil confirmou que "a taxa de câmbio se estabiliza junto com a economia".