Microempresas retomam as contratações Responsáveis por quase 60% do emprego na indústria paulista, as micro e pequenas empresas voltam a fazer contratações, passado o pior momento da crise para o setor. Pesquisa do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (Simpi), feita com 1.068 empresas com até 50 empregados, indica que 11,3% contrataram trabalhadores no último trimestre de 2009. Somente 2,8% demitiram. No segundo trimestre do ano, pior momento da crise para o setor, 30% das empresas falavam em demissões.