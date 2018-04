Microfone aberto capta conversa entre FHC e Fox O canal de TV Telecinco, de Madri, veiculou ontem à noite, durante o programa ?Informativos Telecinco?, um trecho do diálogo entre os presidentes do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, e do México, Vicente Fox, durante um evento do qual os dois participavam. Na conversa privada, captada por um dos microfones abertos, Fox diz ao presidente brasileiro que ?os Estados Unidos deveriam cuidar da América como a Europa cuidou da Espanha e Portugal?. FHC concordou com Fox. Eis a transcrição do diálogo mostrado pela TV espanhola: FHC: O progresso que houve aqui, na Espanha, tem sido notável. FOX: Sim, eles tiveram um impulso forte FHC: Brutal. Conheci a Espanha em 1961, nos anos 60. Era então um país muito pobre. FOX: Eu lembro que, naquela época, a renda per capita de Espanha e o México era igual. Cerca de 3 mil ou 4 mil dólares. O México ficou com os 3 mil. FHC: E eles paahhhhh!!! FOX: A 14 mil, têm agora. FHC: Bom, isso com apoio europeu muito forte, não é? Aporte líquido. FOX: Sim, sim, sim. Esse foi o grande mecanismo. Inclusive Portugal também. FHC: Também FOX: Grécia. FHC: Dinheiro para todos eles (...) Só os Estados Unidos poderiam fazer isso. FOX: São eles que deveriam fazer. FHC: Deveriam. FOX: Os EUA deveriam cuidar da América. Mas não o fazem. FHC: Sim, sim. Mas não o fazem. Não têm essa concepção. FOX: Sim, porque aqui (na Europa) foram três países, quatro. São os que no começo apoiaram o resto. FHC: De fato, quem pagou foi a Alemanha. FOX: Pois é. Alemanha foi o primeiro de todos. Depois Inglaterra, França um pouco. FHC: Os Estados Unidos poderiam fazê-lo. Não custaria tanto. Colocar algo. FOX: Claro que podem.