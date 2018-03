Microsoft anuncia acordo com Twitter e Facebook A Microsoft anunciou acordos com o serviço de microblogs Twitter e com a rede social Facebook para que as informações dessas duas ferramentas sejam disponibilizadas em tempo real no seu site de buscas, o Bing.com. Yusuf Mehdi, que dirige a divisão de audiência online da Microsoft, afirmou que dados do Twitter vão aparecer no Bing a partir de hoje, enquanto o acordo com o Facebook ainda não tem prazo para começar.