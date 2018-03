Microsoft anuncia acordos com Twitter e Facebook

A Microsoft anunciou acordos com o serviço de microblogs Twitter e com a rede social Facebook para que as informações dessas duas ferramentas sejam disponibilizadas em tempo real no seu site de buscas, o Bing.com. Yusuf Mehdi, que dirige a divisão de audiência online da Microsoft, afirmou que dados do Twitter vão aparecer no Bing a partir desta quarta-feira, 21, enquanto o acordo com o Facebook ainda não tem prazo para começar.

O anúncio foi feito durante uma apresentação na conferência Web 2.0, em São Francisco, Califórnia (EUA). A Microsoft não revelou os termos financeiros dos dois acordos. A importância da busca em tempo real cresceu em meio à explosão de popularidade de serviços como o Twitter e o Facebook, que permitem que os usuários enviem mensagens curtas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esse segmento surgiu como uma potencial área de crescimento para gigantes de busca na internet, que esperam que a busca em tempo real ajude a aumentar as propagandas online por permitir a publicação de anúncios que visam consumidores interessados em notícias de última hora e em assuntos "quentes". Há quem acredite que dados e buscas em tempo real podem se transformar em um mercado de bilhões de dólares. As informações são da Dow Jones.