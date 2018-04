Microsoft conclui o sucessor do Vista

A Microsoft anunciou ontem que o Windows 7 está pronto, e que os fabricantes de microcomputadores vão começar a receber a versão definitiva do sistema operacional, para se prepararem para o lançamento comercial, marcado para 22 de outubro. "Estamos entregando o produto no prazo, e tivemos uma participação incrível de nossos parceiros", disse ontem Rich Reynolds, gerente-geral de Marketing Comercial do Windows, por teleconferência. A versão enviada aos fabricantes é chamada de Release To Manufacturers (RTM). A maior empresa de software do mundo tem o desafio de evitar os problemas que aconteceram no lançamento do Windows Vista, que não foi recebido com muito entusiasmo pelos consumidores. Lançado há três anos, o Vista representou uma ruptura em relação à versão anterior, o Windows XP. Para reforçar a segurança, a Microsoft modificou o núcleo (kernel) do Windows, o que fez com que o Vista não fosse compatível com vários equipamentos e aplicações existentes no mercado. Além disso, o sistema operacional tinha exigências mínimas de configuração do computador que não eram comuns na época. Por causa disso, foi considerado um software lento e pesado. O consumidor doméstico chegava a ficar confuso com os recursos de segurança, que muitas vezes exigiam sua intervenção. As primeiras reações ao Windows 7, pelo menos por enquanto, têm sido mais positivas. "Quando o Vista foi lançado, havia muito mais incerteza sobre a compatibilidade com a base de aplicações", afirmou Tom Norton, responsável por Serviços Microsoft na fabricante de computadores HP. O Windows 7 tem o mesmo núcleo que o Vista e, por isso, 90% dos programas que rodavam no Vista também funcionavam na versão de testes do novo sistema operacional. Segundo a Microsoft, 95% dos equipamentos existentes funcionam no Vista e 94% no Windows 7. A configuração mínima para o Windows 7 funcionar são um processador com velocidade de 1 GHz, 1 Gigabyte (Gb) de memória RAM e 16 Gb de disco rígido, basicamente a mesma do Windows Vista. Há três anos, quando o Vista foi lançado, era difícil achar computadores com essa configuração mínima. Hoje, eles são bastante comuns. Muitos usuários reclamavam que o visual mais bonito do Vista, em relação ao XP, acabava consumindo boa parte da memória e capacidade de processamento do computador. A Microsoft promete que o Windows 7 será mais simples e mais rápido que o Vista. "Muito disso precisa ser provado na prática", disse Luciano Crippa, analista da consultoria IDC. Ele apontou, no entanto, o lançamento do Windows 7 como um dos fatores que devem fazer com que as vendas de computadores no Brasil este ano não sejam tão ruins quanto se esperava. "As empresas apresentaram uma resistência maior ao Vista, por causa das exigências de hardware e de preocupação com a compatibilidade", explicou Crippa. "Existe uma demanda reprimida de usuários corporativos e, ainda em 2009, muitos deles devem migrar direto do XP para o Windows 7." A IDC prevê uma queda de 11,5% nas vendas de computadores no Brasil este ano, chegando a 10,4 milhões de unidades. O Windows 7 chega num momento desafiador para a Microsoft. A empresa tenta enfrentar a liderança do Google em buscas (e, consequentemente, publicidade online), ao mesmo tempo em que o gigante da internet começa a atacar seus mercados principais. Recentemente, a Microsoft anunciou que terá uma versão gratuita, via internet, do pacote Office - como o Google Docs, do concorrente. O Google anunciou o Chrome OS, um sistema operacional para netbooks, computadores portáteis de baixo custo, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2010. "Ainda é difícil de entender qual é a intenção do Google", disse Reynolds. "Por enquanto, o Chrome OS é um texto num blog." O anúncio do sistema operacional foi feito no blog oficial do Google. O Windows tem cerca de 88% do mercado mundial de sistemas operacionais. Antes da recuperação da Apple, com o sucesso do iPod e do iPhone, tinha mais de 90%. O Mac OS, da Apple, conta hoje com cerca de 10% do mercado e o Linux, sistema de código aberto, tem perto de 1%. Os preços do Windows 7 ainda não foram definidos, e devem ser anunciados em 1º de setembro. "Não existe expectativa de aumento de preço em relação ao Vista", afirmou Alessandro Belgamo, gerente-geral da divisão Windows da Microsoft Brasil. Problemas do Vista que o Windows 7 tenta resolver NOVA TENTATIVA Compatibilidade Quando foi lançado, há três anos, o Windows Vista não funcionava com muitos programas e equipamentos. Desta vez, a Microsoft trabalhou com os outros fornecedores desde o começo, para garantir a compatibilidade. Peso O Vista era muito pesado para os computadores da época, e muita gente achou lento. No Windows 7, a empresa promete um sistema mais rápido. As exigências de hardware são praticamente as mesmas, e a capacidade das máquinas melhorou nos três anos. Segurança O Windows Vista era um sistema operacional mais seguro que seu antecessor, o XP. No entanto, muitos ficaram incomodados com o sistema, que ficava fazendo perguntas constantes sobre segurança aos usuários. O Windows 7 é mais simples, com itens pré-configurados