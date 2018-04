Microsoft descarta oferta pelo Yahoo O presidente da Microsoft, Steve Ballmer, disse que a empresa não tem mais interesse em adquirir o Yahoo. "Nós apresentamos uma oferta, nós apresentamos uma segunda oferta... E agora já deixamos tudo isso para trás", disse o executivo em Sydney. Na quarta-feira, o presidente do Yahoo, Jerry Yang, disse que um acordo entre as duas empresas seria a melhor solução para o Yahoo, depois do fracasso da parceria com o Google.