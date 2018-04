Microsoft e Yahoo! fecham acordo de 10 anos para busca

A executiva-chefe do Yahoo!, Carol Bartz, elogiou o valor do acordo para a empresa, os usuários e a indústria, afirmando que os anunciantes vão se beneficiar do alcance da parceria, bem como da eficiência em trabalhar com uma única plataforma.

Há meses o mercado vinha especulando que as empresas juntariam forças para um potencial acordo de busca, depois que a oferta da Microsoft no ano passado, para adquirir todo o Yahoo!, foi considerada muito baixa pelo ex-executivo-chefe Jerry Yang e outros membros da diretoria.

Cada empresa manterá seus negócios de propaganda e força de vendas separados. Dentro dos termos do acordo, a Microsoft pagará ao Yahoo! por meio de um acordo de compartilhamento de receita no tráfego gerado pela sua rede de sites próprios e afiliados. A empresa pagará ao site de busca uma taxa inicial de 88% da receita de busca gerada nos sites próprios e operados pelo Yahoo! durante os primeiros cinco anos do acordo.

A recém-lançada ferramenta de busca da Microsoft, Bing, será a plataforma de busca algorítmica e paga para os sites do Yahoo!. De sua parte, o Yahoo! utilizará seus dados e sua tecnologia em outras áreas de negócios, incluindo a melhora da tecnologia para exibição de anúncios.

O acordo não cobre mensagens instantâneas, anúncios exibidos, e-mail ou produtos e propriedades na web de cada empresa. O acordo deve ser concluído no começo de 2010. As informações são da Dow Jones.