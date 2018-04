Microsoft e Yahoo podem anunciar parceria O Yahoo e a Microsoft fecharam ontem uma parceria para o mercado de buscas na internet, segundo fontes próximas das empresas. A expectativa é que o anúncio oficial aconteça hoje. Segundo o blog "All Things Digital", várias fontes disseram ontem que um acordo já havia sido alcançado e que seria anunciado em 24 horas. Segundo as fontes citadas, não deve haver um pagamento direto para o Yahoo, pois o acordo prevê uma divisão de receita entre as duas companhias. De acordo com o jornal Wall Street Journal, o provável acordo prevê que o Yahoo usará o instrumento de busca da Microsoft em seus próprios sites. A Microsoft e o Yahoo preferiram não comentar o assunto. As duas empresas vêm negociando há vários meses sobre uma forma de cooperar no mercado de publicidade online, amplamente dominado hoje pelo Google. OFERTA RECUSADA No ano passado, a Microsoft tentou comprar o Yahoo, mas sua oferta de US$ 47,5 bilhões foi rejeitada pelo então presidente da empresa, Jerry Yang. O executivo a considerou muito baixa. O Yahoo também tentou fechar uma parceria de publicidade com o Google, que foi deixada de lado por causa da oposição das autoridades antitruste. Yang, cofundador do Yahoo, deixou a presidência da empresa, depois de as negociações terem fracassado. O executivo havia sido pressionado pelos acionistas a aceitar o acordo. A nova presidente da empresa, Carol Bartz, tem participado de reuniões com o presidente da Microsoft, Steve Ballmer, desde abril, para fechar o novo acordo.