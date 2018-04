Microsoft enfrenta Google e anuncia Office gratuito para Web

A Microsoft anunciou nesta segunda feira, 13, que vai oferecer uma versão baseada na Web para o sistema operacional Office gratuitamente, uma vez que a gigante de software busca enfrentar o software baseado na Web do Google e a crescente competição de programas abertos. Às 11h21 (de Brasília), as ações da Microsoft subiam 0,45%.

Google desafia Windows e anuncia sistema operacional

O Google anunciou recentemente que transformaria o browser de Internet Chrome em um sistema operacional. Segundo a empresa, os netbooks que possuírem o Chrome vão inicializar o sistema quase que instantaneamente e armazenarão dados na Internet, ao invés de em um hard drive.

O executivo-chefe do Google, Eric Schmidt, e o cofundador, Larry Page, têm tomado cuidado em não posicionar o Chrome como um concorrente do Microsoft Windows, afirmando que ele vai expandir o mercado para netbooks. Mas o browser Chrome e outros, como o Mozilla Firefox, vêm ganhando a fatia detida pelo Internet Explorer, da Microsoft.

Nesta segunda-feira a Microsoft disse que aplicações do Office Web estarão disponíveis por meio do Windows Live, onde mais de 400 milhões de clientes terão acesso às aplicações do Office Web gratuitamente, como premissa para clientes licenciados do Office, e por meio dos Serviços Online da Microsoft, onde clientes poderão comprar uma assinatura.

A empresa também afirmou que vai cortar o número de edições do Office de oito para cinco. A partir desta segunda, as pessoas vão poder ver uma apresentação prévia do novo Office 2010, como parte do programa de pré-visualização da empresa. As informações são da Dow Jones.