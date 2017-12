Microsoft espera crescimento de 4% do PIB em 2004 A Microsoft trabalha com a expectativa de aumento de 4% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2004 e deve investir R$ 15 milhões em marketing para divulgar os softwares (programas de computador) principalmente para pequenas e médias empresas. A afirmação é de Roberto Palmaka, diretor administrativo-financeiro da Microsoft. O Brasil, disse Palmaka, lidera os investimentos da companhia entre os países emergentes, seguido por Rússia, China e Índia. "Dos quatro países, o Brasil é o que está com a estrutura mais organizada para receber os investimentos." A empresa também destinará recursos para parcerias com "desenvolvedores" (programadores em geral ligados a universidades). A Microsoft oferece os alicerces (software) e "os desenvolvedores constroem as paredes e o telhado da estrutura de tecnologia das pequenas e médias empresas." A Microsoft fará a campanha PC de Marca em parceria com empresas fabricantes de computadores que montam a máquina com software legalizado. No Brasil há 14 milhões de computadores, 60% nas empresas. A empresa vê possibilidade de ampliar o mercado doméstico.