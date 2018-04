Microsoft oferecerá antivírus de graça A Microsoft vai suspender as vendas de serviço de segurança para computadores pessoais e passará a oferecer um software gratuito contra vírus, spyware e outras ameaças.Com a ação, a gigante do software parece estar avançando na área de McAfee e Symantec, suas principais rivais no mercado de segurança de PCs. A Microsoft planeja parar de vender o serviço Windows Live OneCare, que custa US$ 49,95, a partir de 30 de junho.