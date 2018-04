Microsoft terá lojas próprias para concorrer com a Apple A Microsoft anunciou planos de abrir sua própria cadeia de lojas, como uma forma de fazer frente à rival Apple, que tem sido bem-sucedida em seu movimento rumo ao varejo. A maior companhia de software do mundo, que também desenvolveu o console de videogame Xbox e o tocador de música digital Zune, não informou quantas lojas pretende abrir com a sua marca ou quais linhas de produtos pretende vender. As decisões serão tomadas por David Porter, executivo egresso da DreamWorks Animation que a Microsoft nomeou como vice-presidente das lojas do varejo. Porter, que também foi gerente da rede Wal-Mart, vai se reportar diretamente ao diretor de operações do grupo, Kevin Turner. O movimento da Microsoft rumo à abertura de lojas próprias, amplamente aguardado pelo mercado, chega em um momento em que os gastos dos consumidores estão sob enorme pressão com a crise global. Uma tentativa similar da fabricante de computadores Gateway de abrir lojas próprias anos atrás não teve sucesso. A Microsoft, afetada pela fria recepção do mercado ao seu mais recente sistema operacional, o Vista, enfrenta acirrada competição da Apple, que também atua no segmento de computadores pessoais e domina o mercado de música digital com o iPod. As lojas da Apple, que hoje somam mais de 200 em todo o mundo, têm sido cruciais em atrair clientes à marca nos últimos anos. RECOMPENSA A Microsoft também ofereceu uma recompensa de US$ 250 mil para encontrar os criadores de um "worm" (verme) que ataca os sistemas dos computadores. O Conficker, ou Downadup, espalhou-se rapidamente, infectando milhões de computadores no mundo inteiro e ameaçando se apoderar, ou destruir, seus sistemas. A Microsoft está trabalhando com especialistas de segurança em informática e com a Internet Corporation for Assigned Names and Number (Icann) para rastrear qualquer Conficker que esteja solto. A empresa prometeu a recompensa por qualquer informação que leve à captura das pessoas que lançaram o worm na web.