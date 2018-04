Microsoft terá pacote Office gratuito

A Microsoft lançará uma versão gratuita do pacote de aplicativos Office que os usuários poderão acessar diretamente na internet, competindo com produtos do concorrente Google. A empresa anunciou ontem, na sua conferência mundial em Nova Orleans - que reuniu 6 mil parceiros -, a maior onda de lançamento de produtos de sua história, incluindo o pacote Office 2010 e o novo Windows 7. A maior fabricante mundial de software oferecerá editor de texto, planilha, software de apresentação e um programa de notas com a mesma aparência e percepção do conjunto Office que vende para computadores pessoais. É a última iniciativa em uma intensa disputa entre as duas gigantes de tecnologia. O Google divulgou na semana passada planos de desafiar o sistema operacional Windows com um software gratuito. Já a Microsoft lançou uma nova ferramenta de busca, chamada Bing, no mês passado, que tomou uma pequena parte do mercado da concorrente. Uma versão gratuita do pacote Office, contudo, pode prejudicar as vendas da mais lucrativa unidade de negócios da Microsoft. "A Microsoft está em uma posição difícil", disse Sheri McLeish, analista da Forrester Research. A divisão do Office registrou lucro operacional de US$ 9,3 bilhões sobre vendas de US$ 14,3 bilhões de dólares nos três primeiros trimestres do atual ano fiscal da Microsoft. A companhia lançará a oferta gratuita quando começar a vender o Office 2010, seu próximo principal lançamento, em algum momento na primeira metade do ano que vem. A atual versão foi lançada em janeiro de 2007. A porta-voz da Microsoft, Janice Kapner, disse que a versão gratuita fornecerá uma "experiência muito rica" e provavelmente terá mais funcionalidade que os aplicativos do Google. O pacote Office 2010 e o Windows 7, o sistema operacional que substituirá o Windows Vista, são as grandes apostas da Microsoft para manter sua hegemonia no mundo dos PCs. Os porta-vozes qualificaram o Windows 7 como "uma plataforma fantástica", mas reconheceram "significativa modernização", depois de aprender com os erros cometidos com o Vista, principalmente de compatibilidade com alguns outros aplicativos. Segundo um estudo da consultoria IDC, os fabricantes devem vender 177 milhões de PCs até o fim de 2010. Conforme a Microsoft, o lançamento do Windows 7 gerará US$ 320 bilhões em vendas de produtos e serviços para a empresa e seus parceiros. Mas nem tudo funcionou bem ontem. A empresa não demonstrou algumas das capacidades do Office, porque o sistema parou de funcionar.