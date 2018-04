Miguel Jorge diz que não defenderá empresário incompetente O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, deixou claro nesta terça-feira, dia 10, que não defenderá os empresários que criticam a queda do dólar frente ao real. "O ministro do Desenvolvimento não é defensor dos empresários. É defensor do desenvolvimento, da indústria e do comércio. O empresário que seja incompetente, improdutivo e ineficiente não pode ser defendido pelo ministro", afirmou ao deixar o gabinete do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Diferentemente do estilo adotado pelo seu antecessor, Luiz Fernando Furlan, que criticava a política cambial, Jorge disse que o debate sobre a valorização do real em relação ao dólar deve ser uma discussão interna do governo e não pela imprensa. "Eu sou um negociador. Aprendi no ABC paulista. Não há lugar melhor no mundo para aprender a negociar", disse. Segundo ele, a valorização cambial precisa ser discutida com tranqüilidade e olhando setorialmente. O ministro disse ainda que em casos de dumping ou de onerações demasiadas de produtos, o governo deve agir e preparar desonerações, mas esta discussão tem que ser interna, repetiu ele. Jorge afirmou também que, no sistema de câmbio flutuante, não se pode ter o melhor dos mundos em todos os momentos. "O que é bom para uns nem sempre é bom para outros. Temos que avaliar o que acontece em cada setor e, se preciso, agir em cada setor", defendeu. O ministro disse, entretanto, que ainda não tem avaliação completa dos setores que precisam de interferência do governo.