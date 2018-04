Miguel Jorge empossa Coutinho no BNDES e elogia Fiocca O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, empossou nesta sexta-feira, 27, o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, na sede do ministério. O ex-presidente do BNDES Demian Fiocca estava presente. O ministro parabenizou Fiocca pelo "excelente trabalho realizado no BNDES". Segundo Miguel Jorge, os números apresentados pelo banco "impressionam e mostram a importância" do trabalho de Fiocca. Diante disso, afirmou o ministro, a responsabilidade de Coutinho aumenta ao assumir a instituição. O ministro disse ter certeza de que Coutinho, com "todo o conhecimento e experiência" que tem do processo de desenvolvimento, trará uma "contribuição importante para o Brasil e para o BNDES." Miguel Jorge ressaltou que o banco tem "um papel importantíssimo no desenvolvimento do País" e que caberá à instituição definir cenários e dar um apoio decisivo ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Jorge desejou a Fiocca "todo o sucesso nos novos desafios" e disse que o governo precisará de "quadros como" ele. Ainda não está definido oficialmente qual o cargo para o qual o ex-presidente do BNDES será transferido. Coutinho, ao final da posse, não quis dar entrevista. Segundo sua assessoria, ele falará com jornalistas na quarta-feira que vem, no Rio, após a cerimônia em que o ex-presidente do BNDES lhe transmitirá o cargo.