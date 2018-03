Miguel Jorge: exportação cai com redução dos mercados O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, disse hoje que o principal problema para as exportações brasileiras é a redução dos mercados compradores, um resultado da crise financeira mundial. "Claro que a taxa de câmbio tem uma participação (nos problemas enfrentados pelos exportadores), mas, na minha opinião, o que mais dificulta é que se reduziram muito os mercados importadores e não voltarão aos patamares de antes da crise", disse o ministro, em entrevista à Agência Estado, após fazer palestra a alunos do Instituto Rio Branco.