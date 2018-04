Miguel Jorge: governo vai estimular economia via crédito As novas medidas do governo brasileiro para estimular o setor produtivo serão baseadas no estímulo ao crédito, como a redução de juros, em detrimento dos benefícios fiscais, afirmou hoje o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge. "Cada vez está mais difícil reduzir impostos", disse ele, após participar da cerimônia da Nossa Caixa realizada na sede da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP).