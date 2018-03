Miguel Jorge prevê criação de 2 mi de empregos em 2010 O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, previu hoje que serão criados 2 milhões de empregos no País em 2010. Em discurso na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), o ministro disse que, há um ano, no auge da crise financeira internacional, falar na criação de 1,2 milhão de empregos em 2009 seria visto como "uma utopia", e, no entanto, esse total foi alcançado no período de janeiro a outubro deste ano.