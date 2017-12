Mil aderem ao programa de demissão na Volks de Taubaté O Plano de Demissão Voluntária (PDV) aberto pela unidade da Volkswagen de Taubaté, no interior paulista, teve a adesão de 1.025 operários. O programa foi aberto no início de novembro como alternativa à demissão de 2010 trabalhadores considerados excedentes na fábrica. Dos trabalhadores que estavam na lista dos excedentes apenas 885 aderiram à demissão voluntária. Outros 140 que não faziam parta da relação dos excedentes também aderiram ao PDV. Os trabalhadores saem da empresa neste mês e vão receber, além das verbas rescisórias, 40% de salário a cada ano trabalhado e um prêmio de R$ 22 mil. A estabilidade para o restante dos excedentes termina em janeiro. A partir de fevereiro do próximo ano todos vão receber explicações sobre as alternativas oferecidas pela VW, entre elas, o afastamento temporário e remunerado de cinco meses, a transferência para o Centro de Formação e Estudos criado pela Autovisão ou a recolocação profissional. Nos três casos a empresa se compromete a pagar R$1.112 por mês.