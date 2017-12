Milão fecha em alta de 1,24%; Madri cai 0,54% A Bolsa de Milão fechou com o índice Mib-30 em queda de 1,24%. De acordo com traders, o mercado foi pressionado pelas perdas das ações de tecnologia e telecomunicações em reação ao fraco balanço da Cisco Systems - divulgado ontem à noite. Também pesou sobre o setor de tecnologia e de telecomunicações as notícias de que a France Telecom reduziu o preço da IPO (oferta inicial de uma ação) de sua unidade Orange. As principais quedas foram: Telecom Italia -2,0%, Olivetti -2,6% e Telecom Italia Mobile -2,4%. Em Madri, o índice Ibex-35 fechou em queda de 0,54%. Segundo traders, o mercado foi pressionado pelas perdas do grupo TMT (tecnologia, mídia e telecomunicações) e das duas maiores empresas de energia da Espanha. As ações da Telefónica caíram 2,3% e lideraram a queda do mercado. As informações são da Dow Jones.