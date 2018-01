Milhares de jovens disputam vagas em empresa no ABC Cerca de três mil jovens enfrentaram fila gigante na manhã desta terça-feira em busca de uma das 18 vagas do curso profissionalizante oferecido pela empresa de auto-peças Arteb, em São Bernardo do Campo, região do ABC, na Grande São Paulo. Segundo o Jornal SPTV, da TV Globo, os primeiros da fila chegaram ontem, por volta das 16 horas. Apenas 800 jovens, de 16 a 18 anos, conseguiram uma senha. No próximo domingo, eles vão fazer provas de português, matemática e conhecimentos gerais. Desses, 60 escolhidos vão passar por entrevistas pessoais e dinâmicas de grupo. Jovens carentes têm prioridade na seleção. Os candidatos aprovados passarão um ano dentro da empresa fazendo estágio e assistindo a aulas técnicas e de cidadania. Eles receberão uma ajuda de custo de R$ 130,00 mensais, além de assistência médica, odontológica, auxílio transporte, refeições da empresa e seguro de vida. Ao fim do curso, a contratação é praticamente certa.