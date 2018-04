Milho cai 1,49% com mercado sem notícias Os preços do milho caíram ontem na Bolsa de Chicago. O contrato para dezembro fechou a US$ 3,80/bushel, em baixa 1,49%. O mercado cedeu em meio à falta de notícias relacionadas a fundamentos. A queda do petróleo e das ações nos Estados Unidos pode ter influenciado o movimento. Embora as cotações tenham se firmado bem acima das mínimas da semana passada, o fraco desempenho das exportações americanas é visto como um fator baixista. Por outro lado, o atraso na colheita tem dado suporte.