Milho com baixo preço deve perder espaço para soja, diz Conab

O baixo preço do milho no mercado deve fazer com que as lavouras de soja ocupem parte da área que era destinada ao cereal. A estimativa foi apresentada nesta quarta-feira, 7, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio de nota à imprensa. O primeiro levantamento de intenção de plantio para a safra 2009/10 realizado pela estatal prevê uma produção entre 62,2 milhões de toneladas e 63,3 milhões de toneladas de soja, um acréscimo entre 5,18 e 6,19 milhões de toneladas em relação à safra 2008/09, que foi de 57,1 milhões de toneladas.

O Estado de Mato Grosso lidera a produção nacional de soja, com um volume estimado entre 17,9 milhões e 18,2 milhões de toneladas, seguido do Paraná (12,8 milhões e 13,0 milhões de toneladas) e do Rio Grande do Sul, onde a pesquisa da Conab indica uma produção entre 8,2 milhões e 8,3 milhões de toneladas.

O estudo da Conab indica também um crescimento na área a ser plantada com soja entre 2,6% e 4,2%, passando de 21.728,4 mil hectares plantados na safra anterior, para um intervalo entre 22.283,1 mil hectares e 22.648,1 mil hectares, correspondendo um aumento de área entre 554,7 mil hectares e 919,7 mil hectares. De acordo com a estatal, o incremento é observado em todas as unidades da federação que produzem a oleaginosa, destacando-se o Estado do Paraná.

Já a produção esperada para a primeira safra de milho 2009/10 está entre 32,79 milhões de toneladas a 34,04 milhões de toneladas. Caso o número mais baixo seja confirmado, haverá um decréscimo de 2,5% na comparação com a safra anterior. Se a maior projeção for verificada, o incremento será de 1,2%. Em relação à área cultivada com milho na primeira safra, a Conab projeta entre 8,480 milhões de hectares a 8,713 milhões de hectares, uma variação porcentual média de 7,0% menor que a área cultivada na primeira safra 2008/09.