Milho e laranja puxam alta na previsão do IBGE para a safra

O aumento na estimativa de safra apresentado no Levantamento Sistemático de Produção Agrícola (LSPA) de julho deve-se principalmente às culturas de milho de segunda safra e de laranja. Ambas tiveram um acréscimo próximo a 2,5 milhões de toneladas na comparação com junho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, a pesquisa mostrou uma previsão de colheita de 209 milhões de toneladas no total das culturas produzidas no Brasil, um recorde no levantamento e 8,1% acima do verificado no ano passado.

A estimativa para a produção de laranja cresceu 17,4% entre junho e julho, apontou o IBGE. Com isso, a safra da commodity será de 16,206 milhões de toneladas em 2015, uma alta de 9,3% em relação a 2015. Em São Paulo, o maior produtor, o avanço anual será 14,0%, para cerca de 11,6 milhões de toneladas.

Já o milho segunda safra recebeu um incremento de 5,0% em sua estimativa de volume na passagem do mês. Em julho, a safra esperada para 2015 chegou a 53,309 milhões de toneladas, o que será um aumento de 9,7% em relação ao ano passado. No Mato Grosso, o maior produtor, o crescimento da safra será ainda maior, de 18,5%, aponta o IBGE.

A safra de trigo ainda deve ser recorde no País, mas a estimativa para este ano teve um ajuste para baixo no mês de julho, diante de perdas no Rio Grande do Sul. Com isso, os dados do levantamento do IBGE apontam para uma produção 1,1% menor do que a projetada em junho. Ainda assim, a produção do grão totalizará 7,210 milhões de toneladas, um avanço de 17,0% em relação a 2014, segundo o órgão.

Conab. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) também prevê produção recorde de grãos no Brasil, de 208,8 milhões de toneladas, segundo o seu 11º levantamento. O resultado representa aumento de 7,9%, ou 15,2 milhões de toneladas, em comparação com a safra anterior, 2013/14.

A Conab também destacou o ganho de produtividade do milho segunda safra, registrado em quase todos os Estados produtores, principalmente no Centro-Oeste e no Paraná. A estimativa é de colheita de 54 milhões de toneladas, com aumento de 11,6% ante 2013/14. Com relação ao levantamento anterior, houve um acréscimo de 2,5 milhões de toneladas.

Já a produção de soja deve alcançar 96,2 milhões de toneladas, o que representa crescimento de 11,7%.

A área plantada na safra 2014/15 está estimada pela Conab em 57,8 milhões de hectares, aumento de 1,3% ante a safra 2013/14 (mais 732,8 mil hectares). Segundo a companhia, a previsão divulgada hoje apresenta correção nas culturas de inverno, de milho segunda safra e feijão terceira safra frente ao levantamento do mês passado. Para as áreas de inverno, cujo plantio está em estágio final, ainda não há definição do total plantado.