Milho registra forte queda e amplia perdas Os preços do milho voltaram a cair ontem no mercado futuro da Bolsa de Chicago. O contrato mais negociado, para entrega em dezembro, encerrou o dia cotado a US$ 3,4425/bushel, em queda 3,71%, depois de atingir a menor cotação desde janeiro. A escassez de fundamentos altistas abriu espaço para que o milho voltasse a cair. O aumento do plantio nos EUA e o clima favorável para o desenvolvimento da safra continuam a pesar sobre os futuros da commodity. Nos últimos 30 dias, o milho já caiu mais de 26%.