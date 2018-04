Milho se recupera de quedas recentes O preço do milho negociado na Bolsa de Chicago teve forte alta hoje, puxado por coberturas de posições vendidas e compras de barganha após as quedas recentes. O contrato mais negociado, com vencimento em maio, fechou cotado a US$ 3,7225/bushel, com valorização de 2,55%. Analistas disseram a expectativa de queda da área de milho no plantio da próxima safra norte-americana ajudou a puxar as cotações, que já teriam absorvido os fatores baixistas do mercado. A escalada do petróleo também ajudou.