Milho segue outras commodities e cai As cotações do milho tiveram forte queda ontem na Bolsa de Chicago. O contrato com vencimento em março encerrou o pregão cotado a US$ 3,6850/bushel, com perda de 2,19%. O mercado seguiu a direção de outras commodities, especialmente soja e petróleo, em mais um dia dominado por preocupações com relação à demanda. O uso de milho para a produção de ração e etanol segue fraco nos Estados Unidos, que mantêm estoques elevados do grão. No ano, a commodity acumula desvalorização de quase 10%.