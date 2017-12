Minas assina contrato para modelar 1º projeto de PPP O Governo de Minas Gerais, assinou ontem na sede do Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais (DER/MG), o contrato com a empresa KPMG Structured Finance S.A., para a modelagem do primeiro projeto de Parceria Público-Privada (PPP) do Brasil. Com a conclusão dos estudos pela KPMG em 120 dias, será possível ao DER licitar novo modelo na gestão de transportes rodoviários em Minas, através de concessão pelo sistema de PPPs, da MG-050, maior rodovia da rede estadual. A previsão é de que no início de 2006 ocorra a transferência da operação e do gerenciamento do corredor rodoviário para a iniciativa privada. A empresa vai trabalhar apoiada em estudos elaborados pela equipe técnica do DER/MG, em parceria com a Consol, empresa de consultoria. Foram realizados levantamentos na área de engenharia para a estimativa de tráfego origem-destino, investimentos necessários, custos operacionais, fluxos financeiros e análise de engenharia e valor. O corredor que será utilizado como projeto-piloto para a PPP rodoviária no Estado é formado pelas rodovias MG-050 e BR-265, no entroncamento com a BR-262 (Juatuba - Divinópolis - Formiga - Passos - São Sebastião do Paraíso - Divisa MG/SP). Segundo o governo mineiro, a escolha do corredor, que tem área de influência de 50 municípios, que somam 1.331.075 habitantes, o equivalente a 7,4% da população e 7,7% do PIB mineiro, foi feito por sua importância na integração do Centro-Sul e Sul do Estado e pela necessidade de dotar a região de uma boa infra-estrutura de transportes, capaz de sustentar o desenvolvimento econômica da área.