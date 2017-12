Minas sediará reunião internacional do BID em 2006 A capital mineira irá sediar a reunião internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em 2006, segundo informou hoje o governador Aécio Neves (PSDB). Ele recebeu hoje um telefonema do presidente da instituição, Enrique Iglesias, confirmando a escolha. O encontro, segundo Aécio, deverá reunir 6 mil delegados do mundo inteiro para discutir estratégias de investimento. A data da reunião ainda não foi definida.