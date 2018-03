Minc: encontro com Lobão transcorreu com 'tranquilidade' O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, afirmou hoje que transcorreu na "maior tranquilidade" seu reencontro com o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, depois de os dois terem trocado farpas pela imprensa nas últimas semanas por conta do licenciamento da usina de Belo Monte, no Rio Xingu (PA). Lobão e Minc estiveram hoje reunidos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar da Lei de Mudanças Climáticas a ser sancionada hoje por Lula. Ao deixar o encontro, Minc disse que as divergências com Lobão não foram tema da reunião e que não houve nenhum tipo de mediação nesse sentido por parte de Lula. "As pessoas não brigam. As ideias é que têm de brigar", disse Minc, em tom mais reconciliador.