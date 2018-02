Minc: não há data definida para licença de Belo Monte

A uma pergunta se ele se sentia pressionado pelo ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, ele disse: "Eu não me sinto pressionado por ninguém". Minc disse que licenças de obras como a de Belo Monte saem em cerca de seis meses e que, neste caso, o tempo para concessão teria começado a correr no dia 25 de maio. Questionado se, dentro desta lógica, a licença poderia sair até o dia 25 de novembro, o ministro respondeu com irritação aos jornalistas: "Eu não digo isto. Não vão arrancar isto de mim".

Minc disse que as questões mais relevantes para a concessão da licença já foram respondidas e há só "alguns detalhes" para serem resolvidos. Ele citou como pendências um documento que ainda não está pronto da Vigilância Sanitária do Pará sobre a malária na região das obras e um outro sobre cavernas que estão na área onde deverá ser formado o lago da usina. Ele participou, nesta tarde, de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros para discutir obras de melhoria de estradas previstas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O leilão da usina de Belo Monte está previsto para o dia 21 de dezembro. Para que este prazo seja cumprido, no entanto, o edital tem que ser publicado até o dia 21 de novembro, ou seja, até o final desta semana. A licença prévia tem que sair antes do leilão, mas iniciar a licitação sem a posição dos órgãos ambientais poderia gerar insegurança nos investidores.