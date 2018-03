Minc nega pressão por licença ambiental de Belo Monte O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, negou qualquer pressão política para a liberação do processo de licenciamento da Usina de Belo Monte, no Rio Xingu (PA). "Isto não procede", disse o ministro hoje pela manhã, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo ontem, o ex-coordenador geral de Infraestrutura de Energia Elétrica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Leozildo Tabajara da Silva Benjamin, afirmou que pediu demissão após uma reunião em que o ministro "tentou ensinar" os analistas ambientais do instituto a fazer licenciamento. Além dele, o diretor de Licenciamento, Sebastião Custódio Pires, também pediu demissão.