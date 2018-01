Mineração de ouro ao lado de Belo Monte é questionada pelo MPF

BRASÍLIA - O projeto que prevê a instalação de um grande projeto de mineração de ouro nas margens do Rio Xingu, numa área próxima a uma das barragens da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, tem mobilizado o Ministério Público Federal e uma série de instituições sociais, que questionam a viabilidade do empreendimento.

Na última segunda-feira, representantes do MPF, Ibama, Defensoria Pública da União, Secretária do Meio Ambiente do Pará (Sema) e da Norte Energia, concessionária que é dona de Belo Monte, se reuniram em Belém (PA) para discutir o projeto da empresa canadense Belo Sun, que prevê a operação do "maior programa de exploração de ouro do Brasil" a apenas 14 quilômetros de distância da barragem da hidrelétrica.

A principal preocupação dos órgãos públicos é de que os estudos do projeto "Volta Grande" não foram desenvolvidos a partir da nova realidade que a barragem de Belo Monte impôs à região, a partir de seu reservatório. A mineração ocorreria abaixo do eixo da barragem, numa área conhecida como Volta Grande do Xingu.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por conta do reservatório, esse trecho do rio, que tem aproximadamente 100 km de extensão, até chegar à segunda barragem de Belo Monte, ficará permanentemente com a vazão mínima de água. Há receio de que a mineração potencialize os problemas na região, por conta do impacto nas águas do Xingu e dos rejeitos do garimpo industrial.

"É importante deixar claro que se trata de um projeto que ainda está em análise. O que podemos dizer é que não vai ser uma Samarco da vida, uma coisa não tem nada a ver com o outra. Não vai sair licença se o empreendimento não obedecer a legislação ambiental", disse ao 'Estado' o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Luiz Fernandes Rocha, que participou do encontro na segunda-feira.

É grande a pressão para que o projeto avance. No mês passado, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia chegou a anunciar uma cerimônia na qual a licença de instalação da Belo Sun seria emitida. Poucos dias depois, a Secretaria de Meio Ambiente do Pará informou que o anúncio seria adiado.

"O que houve é que a empresa fez um pedido de licença e foi dado um prazo para essa emissão, desde que tudo estive atendido. Mas isso não acontece e o prazo não se confirmou. A Belo Sun nunca foi informada pela Sema que a licença estaria pronta", disse Rocha.

O secretário afirma que os técnicos da Sema já impuseram adaptações ao projeto. A utilização de água do rio Xingu, por exemplo, segundo Rocha, foi vetada. "A empresa só poderá utilizar águas submersas ou água da chuva", afirmou.

A previsão, segundo o secretário, é de que a Sema tenha um parecer conclusivo sobre a viabilidade do projeto no segundo semestre deste ano. Apesar de o licenciamento ser tocado pelo órgão estadual, decisão que também é questionada pelo MPF, um grupo de trabalho, que terá colaboração de técnicos do Ibama, deverá apoiar ao avaliação do licenciamento, segundo Rocha.

Para Biviany Rojas, advogada do Instituto Socioambiental (ISA), a Volta Grande do Xingu e os índios e ribeirinhos que vivem na região estão submetidos a um teste de sobrevivência. "Toda a vida na região esta sendo monitorada pelos próximos seis anos por conta do desvio do rio Xingu para alimentar a hidrelétrica de Belo Monte. É uma temeridade que o governo do Estado do Pará pretenda autorizar a instalação da maior mineradora a céu aberto no Brasil ao lado da terceira maior hidrelétrica do mundo sem ao menos uma avaliação dos impactos acumulativos e sinérgicos dos empreendimentos", disse.

Há mais de quatro anos a Belo Sun tenta liberar o projeto, que também é alvo de questionamentos por conta de comunidades indígenas que vivem na região. O MPF pede que a Fundação Nacional do Índio (Funai) faça parte do processo, mas a Sema argumenta que o empreendimento está localizado a 13 km da área indígena mais próxima, não apresentando incidência sobre a terra, de acordo com exigências de uma portaria interministerial (60/2015), que prevê a distância mínima de 10km.

O plano da Belo Sun, segundo informações de seu relatório ambiental e distribuídas a investidores, é injetar US$ 1,076 bilhão no projeto Volta Grande, de onde sairiam 4,6 mil quilos de ouro por ano, durante duas décadas. A exploração de ouro causaria a remoção de 37,8 milhões de toneladas de minério tratado nos 11 primeiros anos de exploração da mina.

Em 2013, a Justiça Federal em Altamira (PA) chegou a determinar a paralisação do processo de licenciamento ambiental do projeto. Na decisão, a Justiça sustentava que a operação ficava a apenas 9,5 km da terra indígena Paquiçamba, portanto, dentro da área de influência direta do projeto. A Belo Sun conseguiu derrubar a decisão.

A mineração não seria uma operação inédita na região. Há mais de 60 anos, garimpeiros exploram o local com atividades de pequeno porte. No ano passado, a cooperativa de garimpeiros chegou a denunciar que a empresa queria expulsar cerca de 2 mil garimpeiros da região, sem direito a indenizações.