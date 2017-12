Mineração deverá investir R$ 17 bi neste ano O setor brasileiro de mineração deverá investir aproximadamente R$ 17 bilhões neste ano, montante que supera em cerca de 15% o que foi investido em 2005. A previsão foi feita na noite de ontem pelo novo presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Paulo Camillo Penna, em conversa com a Agência Estado. Segundo o executivo, esse montante de recursos inclui investimentos em pesquisa, exploração e desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Penna assumiu ontem o cargo de presidente do Ibram, em substituição a Edmundo Paes de Barros Mercer. A cerimônia foi realizada no auditório da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. O novo presidente da entidade afirmou que uma das suas principais tarefas no cargo será a de difundir na sociedade "a importância da mineração para o crescimento econômico do País". "O setor representa cerca de 10,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e gera cerca de 2,5 milhões de empregos diretos", salientou.