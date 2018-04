Mineradora chinesa investirá US$ 19,5 bi na Rio Tinto

A mineradora anglo-australiana Rio Tinto anunciou nesta quinta-feira que a estatal chinesa Chinalco vai investir mais US$ 19,5 bilhões (cerca de R$ 44,5 bilhões) na companhia. Com o investimento, o maior realizado pela China em uma empresa estrangeira, a Chinalco deverá aumentar sua participação na Rio Tinto dos atuais 9% para 18%. Do total, US$ 12,3 bilhões (cerca de R$ 28,3 bilhões) serão investidos em participações em nove ativos de mineração da Rio Tinto. Os outros US$ 7,2 bilhões (R$ 16,5 bilhões) serão investidos em bônus conversíveis em ações. Segundo a Rio Tinto, o novo investimento da Chinalco (que ainda precisa de aprovação dos órgãos reguladores australianos) representa "uma parceria estratégica pioneira". Nesta sexta-feira, o grupo anglo-australiano anunciou lucro líquido de US$ 3,7 bilhões (R$ 8,5 bilhões) em 2008, uma queda de 50% em relação a 2007. A parceria com os chineses também poderá ajudar a Rio Tinto a reduzir sua dívida, estimada em torno de US$ 39 bilhões (cerca de R$ 90 bilhões). Há três dias, o executivo Jim Leng, que seria o novo presidente da Rio Tinto, deixou a empresa por discordar da maneira como a diretoria está tratando da dívida. Depois de atingir preços recordes no ano passado, as commodities registram baixas cotações em meio à crise econômica mundial. No ano passado, a Rio Tinto rejeitou uma oferta de compra informal no valor de US$ 66 bilhões (cerca de R$ 151 bilhões) da rival BHP Billiton, também anglo-australiana. Em dezembro de 2008, a Rio Tinto anunciou corte de 14 mil empregos como parte do plano para reduzir suas dívidas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.