Mineradoras fecham acordos provisórios na China

Duas siderúrgicas chinesas confirmaram ontem o fechamento de acordos de preços provisórios do minério de ferro, em meio a uma verdadeira queda de braço entre as grandes siderúrgicas do País e as mineradoras em torno da redução dos preços. Um executivo da Hebei Iron and Steel Group, que não quis ser identificado, informou que sua companhia fechou acordo com a Vale, prevendo um desconto provisório de 28% em relação ao preço de contrato do ano passado, e com as anglo-australianas Rio Tinto e BHP Billiton para um desconto provisório de 33%. "Ainda estamos esperando a posição da Associação do Ferro e do Aço da China (Cisa) e da Baosteel sobre o preço final", disse o executivo da Hebei. "Depois disso, pagaremos a diferença para as mineradoras." O diretor-geral da Hunan Valin Iron também afirmou que a companhia atualmente está utilizando um preço provisório com desconto de 33% em relação ao ano passado. Esses acordos representam, de certa forma, uma vitória para as mineradoras, já que a Cisa vem insistindo em uma redução de preços de pelo menos 40% A Cisa e as principais mineradoras reiteraram que continuam as negociações para o preço final do ano contratual 2009-2010. Os acordos fechados ainda não significam, na visão de analistas de mercado, que a China tenha aceitado o preço de referência (benchmark) já definido entre as mineradoras e as siderúrgicas do Japão, Europa e Coreia do Sul. Segundo analistas, os acordos preveem apenas contratos provisórios com descontos de 28% a 33%, que valerão até que o novo contrato anual seja definido com a China. E destacam que o desconto é o mesmo mecanismo adotado no início do ano, quando a Vale anunciou que concederia um corte provisório de 20% para seus clientes. A diferença é que hoje o acordo de 28% estabelecido com japoneses, europeus e coreanos serve de parâmetro para o mercado. "Este acerto está servindo como balizador dos descontos", disse Rafael Weber, analista da corretora Geração Futuro. Apesar de a China não ter aderido ainda ao novo contrato anual, os acordos provisórios devem ajudar a pressionar as grandes usinas chinesas a aderirem ao acordo. "O bom senso leva a crer que elas vão ter de acabar aceitando. O risco hoje é o preço no mercado spot disparar", diz o analista Pedro Galdi, da SLW. Em relatório divulgado ontem, o banco Merrill Lynch informou que o minério de ferro negociado atualmente no mercado à vista já está 10% acima do valor dos contratos de longo prazo, o que deve motivar a migração das empresas para os contratos longos. "Em nossa visão, é apenas uma questão de tempo para que os chineses aceitem o mesmo desconto que as outras siderúrgicas globais", informou o analista Felipe Hirai no relatório. A tendência de alta do minério de ferro no mercado à vista começou a se acentuar em março. Desde então, as cotações passaram de US$ 62,50 para mais de US$ 90 por tonelada no mercado spot chinês, segundo análise do banco Sicredi. A migração crescente das usinas para o mercado à vista contribuiu para a valorização, assim como a redução dos estoques e o aumento da demanda no país. As siderúrgicas chinesas que adotaram o desconto de 33% como preço provisório esperam que este seja o preço final a emergir das conversas com as principais mineradoras. COM DOW JONES NEWSWIRES