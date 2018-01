Minerva diz que poderá exportar carne bovina para os EUA

A Minerva informou ao mercado, nesta segunda-feira, 16, que recebeu autorização para exportar carne bovina para os Estados Unidos a partir do Paraguai.

A empresa diz que recebeu da Embaixada dos Estados Unidos no Paraguai a informação de que o Serviço de Inspeção Sanitária e Fitossanitária de Animais e Plantas (APHIS), do Departamento de Agricultura Norte-Americano, aprovou as exportações de carne bovina provenientes do país.

"Esta primeira certificação refere-se ao status do país, sendo que o próximo passo será a inspeção sanitária nas plantas que solicitarem tal habilitação. Esse processo deverá ter início nos próximos meses", informa a companhia. A nota da empresa não especifica qual tipo do produto foi habilitado, se in natura ou processada, por exemplo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em julho, a Minerva comprou as unidades da JBS na Argentina, Paraguai e Uruguai por US$ 300 milhões. A sinergia esperada com a aquisição é de 2,5% sobre o faturamento das operações na região.