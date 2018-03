Minha Casa aumenta em R$ 7,3 bi orçamento para PAC

O relatório final do Orçamento de 2010, aprovado na noite desta terça-feira, 22, pelo Congresso Nacional, confirmou o aumento dos investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de R$ 22,5 bilhões para R$ 29,8 bilhões para um ano eleitoral. Essa elevação se deve à incorporação de R$ 7,3 bilhões de recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida ao PAC.

Essa manobra contábil foi aprovada em novembro pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) e vale também para a programação orçamentária de 2009. Com a alteração, o governo poderá abater até R$ 29,8 bilhões de investimentos da meta de superávit primário (economia feita para pagamento de juros), para 2010, que é de 3,3%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para tentar preservar o máximo possível os investimentos do PAC, o relator-geral do Orçamento, deputado Geraldo Magela (PT-DF), teve que negociar alguns pontos do texto final. Por exemplo, reduziu a margem de remanejamento dos recursos do PAC. No texto inicial, o governo federal poderia remanejar até 30% dos recursos do programa. Pelo texto aprovado, poderá mexer em até 25% dos investimentos por obra. Além disso, Magela teve que aceitar transferir parte de suas emendas de investimentos para as emendas de bancada.

O orçamento aprovado prevê ainda um salário mínimo de R$ 510,00 - o atual é de R$ 465,00. Outros R$ 3,5 bilhões foram assegurados para o reajuste das aposentadorias e pensões acima do mínimo. Também foram garantidos R$ 3,9 bilhões para ressarcir os Estados que tiveram prejuízos com a Lei Kandir.