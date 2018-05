Minha Casa Melhor supera 100 mil contratos em um mês

BRASÍLIA - Mais de 100 mil famílias contrataram a linha de crédito Minha Casa Melhor em apenas um mês, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira, 12, pela Caixa. Segundo o banco, que é responsável pela concessão dos empréstimos, a procura gerou R$ 500 milhões em contratos nesse período. O programa, lançado pela presidente Dilma Rousseff no dia 12 de junho, oferece aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida (MCMV) condições especiais de financiamento para compra de móveis e eletrodomésticos.

"Estamos conseguindo atingir pessoas que tinham muita dificuldade de conseguir crédito barato no mercado. Hoje, essas famílias conseguem comprar uma lavadora de roupas automática pagando pouco mais de R$ 20 por mês", diz o diretor executivo de Cartões da Caixa, Mário Ferreira Neto, em nota distribuída pelo banco. A Faixa I do MCMV, formada por famílias com renda de até R$ 1,6 mil, responde por 80% das contratações neste primeiro mês do programa.

O Minha Casa Melhor financia a compra de cinco tipos de móveis, quatro eletrodomésticos e também computador. O limite é de R$ 5 mil por família, com juros de 5% ao ano e prazo de pagamento de até 48 meses. A compra deve ser feita em estabelecimentos comerciais credenciados pela Caixa, com um cartão magnético. O beneficiário pode contratar o crédito a partir da entrega das chaves do imóvel e precisa estar em dia com as prestações. O crédito estará disponível por 12 meses, contados da emissão do cartão.