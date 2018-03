'Minha Casa' teve venda de 45 mil moradias em 6 meses

"Os resultados até agora são relativamente baixos", avalia o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), Sergio Watanabe. Ele acredita que as vendas devem se acelerar daqui para frente. A Caixa, diz ele, acredita que vai fechar o ano com propostas para construção de 400 mil moradias. Até dia 8 deste mês, a instituição analisava projetos para erguer 348.165 moradias.

Segundo Watanabe, o processo é lento para aprovar os projetos. Essa também é a avaliação do vice-presidente de Programas Habitacionais do Secovi-SP, Flávio Prando. "A Caixa, como órgão público, não tem a agilidade de uma empresa privada. Falta pessoal para fazer mais contratações por mês", afirma Prando. Apesar da lentidão das vendas, as construtoras voltadas para a baixa renda comemoram o desempenho do programa. A HM Engenharia, por exemplo, do Grupo Camargo Corrêa, já vendeu 916 casas e apartamentos dentro do programa, que estão em construção. "Temos 13 obras contratadas pela Caixa", conta o presidente da empresa, Henrique Bianco. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.