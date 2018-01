Mínimo de R$ 240 ainda não está garantido, diz Mantega O futuro ministro do Planejamento, o economista Guido Mantega, é otimista, mas, ao mesmo tempo, cauteloso. Apesar de estar confiante em um crescimento de 3% da economia no ano que vem, evita arriscar qual será o valor do salário mínimo neste primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Tanto cuidado tem um motivo: Mantega teme que a receita do governo para 2003 tenha sido superestimada na proposta orçamentária aprovada pelo Congresso. Em entrevista a O Estado de S. Paulo, o futuro ministro do Planejamento defendeu o equilíbrio das contas públicas e disse que o PT faz parte da esquerda moderna. Também enfatizou a necessidade imediata de fazer a reforma da Previdência e se posicionou favoravelmente à manutenção da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), enquanto a reforma tributária não for realizada. Estado - O sr. acha que a visão do PT em relação à economia mudou muito nos últimos 13 anos? Guido Mantega - O PT amadureceu nestes anos todos e também houve uma mudança da economia capitalista mundial. Houve uma globalização, a queda do muro de Berlim. Tanto no plano teórico quanto no plano da realidade muitas coisas mudaram. O que temos hoje é o PT moderno. É uma esquerda moderna e atualizada com relação ao mundo da globalização. Não estamos pregando nenhum modelo neoliberal. Agora, se você achar que equilíbrio fiscal é neoliberal, então você vai dizer que o mundo todo é neoliberal, porque não conheço nenhum país hoje que pregue o desequilíbrio fiscal, tanto governo de direita como de esquerda. Não tem rótulo ideológico a prática do equilíbrio das contas públicas. Ninguém quer um governo caloteiro, um governo desequilibrado. E ninguém quer inflação também. Não somos neoliberais, somos a esquerda moderna, que mantém os fundamentos da economia, mas com outra forma de intervenção. Estado - O sr. tem se mostrado otimista em relação ao crescimento da economia... Mantega - Acho perfeitamente realista e possível a economia crescer 3% em 2003, o que significa que a arrecadação já vai subir. Nos anos de 2004 e 2005, o crescimento será ainda maior. Se a gente conseguir 3% em 2003, em 2004 vamos ter, pelo menos, 4% de crescimento. Sou um otimista moderado para 2003, que vai ser um ano de transição. Não vamos subestimar a situação crítica da economia em 2002. Sofremos uma crise forte este ano, um choque de crédito, o risco do país subiu estupidamente. Agora, 2003 é o ano em que se vai fazer a transição dessa situação complicada para uma melhor. Não estou vendendo otimismo. Vai ser uma mudança gradual. Já estamos recuperando a confiança, vamos recuperar uma parte do crédito, o risco país vai cair, o dólar vai cair, os juros poderão cair. Não sou um otimista no vazio. Estado - Quais são os principais desafios na área do funcionalismo? Mantega - É preciso melhorar a eficiência do funcionalismo. Tem de modernizar os métodos de gestão. Uma gestão moderna significa menos burocracia. E isso se faz dando mais autonomia às unidades, mas fazendo com que se comprometam com metas de gestão. O resultado passa a ser um estímulo importante para o gestor. O gestor não é mais aquele funcionário público que segue uma rotina. Estado - Qual será a política salarial para os servidores? Haverá reajuste linear? Mantega - É preciso pensar num quadro de carreira em que você consiga dar premiação para aqueles funcionários que mostram um resultado melhor. Isso é um estímulo. Agora, reajuste linear tenho de examinar. Fui indicado há apenas três dias e ainda não me reuni com a titular da Secretaria de Gestão. Estado - Vai ser preciso fazer a revisão da meta de superávit primário para 2003? Mantega - Essa pergunta tem de ser feita para o Palocci (Antônio Palocci, futuro ministro da Fazenda). Quando eu não era ministro até fazia comentários sobre macroeconomia. Mas o ministro da Fazenda terá de fazer uma avaliação da receita, porque o Orçamento aprovado pelo Congresso reviu a previsão de receita em função do quadro inflacionário. Acho que é uma das principais tarefas do Palocci saber se tem ou não dinheiro. Estado - Será preciso aumentar impostos? O sr. é a favor de manter a CPMF? Mantega - É preciso dar mais eficiência à arrecadação e combater a sonegação. Enquanto não houver a reforma tributária que substitua a receita da CPMF, ela deve continuar porque, senão, abre um buraco de R$ 22 bilhões. E isso não pode acontecer. Ou então vai ter de se criar outro tributo para compensar esses R$ 22 bilhões. Como a CPMF é um tributo em cascata pode ser que seja conveniente, mesmo antes de fazer uma reforma tributária, que ela seja substituída por outro tributo que não seja em cascata. Mas o prioritário é fazer uma avaliação da receita e saber se ela é ou não realista. Se for realista, muito bem. Se não for, vai ter de analisar onde vai ter de reduzir gastos. Estado - O governo Lula vai dar continuidade ao Programa Avança Brasil? Mantega - Esse programa foi realizado em 50%. Mas certamente tem uma série de projetos, como construção de hidrelétricas, de estradas, programas todos na área social que vão ter continuidade. A maioria dos projetos vai continuar. O governo federal não pode interromper projetos como os de construção de estradas, porque você tem um prejuízo. Sendo um projeto importante, ele precisa ter continuidade. O Programa Avança Brasil é um projeto ambicioso, mas teve algumas deficiências, como nos setores de energia e de transportes. Estado - O salário mínimo de R$ 240 para o ano que vem está garantido? Mantega - Isso vai ser decidido só em abril. Os recursos previstos para o mínimo não vão ser gastos em outra coisa. Agora é preciso ver, em abril, quais são as condições reais. É preciso ver se essa verba para o mínimo é real ou fictícia. Ficaram R$ 4 bilhões para o mínimo porque o Congresso aumentou em R$ 18 bilhões a receita. Então quero saber se os R$ 18 bilhões existem e isso só será avaliado em abril. Estado - A reforma da Previdência será a prioridade do governo no campo das reformas constitucionais? Mantega - Temos de apresentar um projeto de reforma da Previdência porque isso vai aliviar parte do déficit público. O déficit previdenciário representa 4,2% do Produto Interno Bruto (PIB). A reforma previdenciária é muito importante, pelo peso para o Estado. Isso não é problema só do Brasil. Todos os países tiveram problemas com a Previdência. Esse é o maior gasto de todos os Estados, porque a população envelhece. No Brasil, tivemos ainda a informalização da mão-de-obra e desemprego elevado, que causam problemas na Previdência. Vamos atacar o problema também a partir do estímulo à formalização da mão-de-obra e do crescimento econômico. Hoje, a população economicamente ativa é de 76 milhões de pessoas e desse total apenas 29 milhões têm carteira assinada. Acho que não existe em outro país que eu conheça uma informalidade tão grande. No Brasil é demais. Estado - E como é possível reverter esse quadro? Mantega - Gerando emprego. A economia cresce mais e gera emprego e renda. Hoje, o empresário brasileiro também está sufocado. É preciso facilitar a vida das pequenas empresas, fazer com que elas paguem menos INSS. Tem de estimular a formalização dos autônomos, cobrar menos deles e fazer com que entrem no sistema. Estado - Qual será o seu maior desafio este ano? Mantega - Fazer com que um Orçamento mais curto consiga viabilizar todos os projetos prioritários do governo. Fazer economia e ao mesmo tempo fazer investimentos sociais importantes, recuperar infra-estrutura. O grande desafio é produzir um projeto estratégico de longo prazo. Porque ultimamente o País tem vivido no curto prazo. Vamos recuperar a tradição de planejamento que já existiu no Brasil, mas adaptada às condições atuais. Antigamente era o planejamento com Estado intervencionista, agora não é mais. É um planejamento moderno, adaptado a uma economia de mercado. Estado - Qual é a diferença do PPA do governo Lula para o da admnistração de Fernando Henrique? Mantega - O objetivo do planejamento de longo prazo é atingir objetivos centrais do novo governo. É criar condições para o desenvolvimento sustentado; é atacar a área social com mais ênfase. É, por exemplo, diminuir a mortalidade infantil. É um conjunto de metas e objetivos que são integrados num plano, como melhorar a infra-estrutura de transportes, de energia. É preciso eleger prioridades. Os recursos são mais curtos no período de transição porque a economia não vem crescendo. Mas esse quadro vai mudar. No primeiro ano, os recursos são apertados e vamos ter de fazer uma ginástica de adaptação. Mas nos próximos anos, esses recursos vão ser maiores. Estado - O senhor é a favor do Orçamento autorizativo, tal como é hoje? Mantega - Sou a favor do Orçamento autorizativo. Pelo seguinte: o dia em que o Brasil tiver estabilidade maior, estabilidade de receita, de despesas, menos sujeito a sobressaltos, pode-se pensar em um Orçamento obrigatório. Porque se você está em um Orçamento obrigatório, com esses altos e baixos, acaba cometendo muitos erros. Estado - Vai haver contingenciamento do Orçamento no ano que vem? Mantega - Se for necessário, sim. Contingenciamento é um instrumento que você é obrigado a usar inclusive para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se não existir a receita, você não pode fazer a despesa e é obrigado a fazer contingenciamento. Mas não sei se vai fazer. Estado - Como adequar os projetos do futuro governo ao Orçamento apertado? Mantega - Vamos tentar fazer o Orçamento render mais, realizar mais coisas com os mesmo recursos. Os ministérios têm de mostrar mais eficiência, o que é uma maneira de multiplicar recursos. Vamos também dar prosseguimento à informatização das licitações e fazer via internet a compra de material de consumo e estender isso para a parte de obras. Isso barateia muito, de 30% a 50%, porque abre muita concorrência. Acredito que 60 dias são o tempo necessário para os novos ministros adequarem seus projetos à realidade orçamentária.