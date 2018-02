Mínimo deveria ser de R$ 1,1 mil, diz Dieese O Dieese estimou hoje que o salário mínimo ideal para atender as necessidades de um trabalhador e de sua família seria de R$ 1.116,66. Esse valor foi baseado no preço da cesta básica de Porto Alegre, a mais cara entre as 16 capitais pesquisadas pela entidade em janeiro. O salário, de acordo com os técnicos do Dieese, corresponderia a 6,2 vezes o mínimo vigente, de R$ 180. O Dieese apurou alta de quase todos os produtos da cesta básica em janeiro, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada mensalmente em 16 capitais do País. Os destaques foram a banana, tomate e açúcar. A banana teve seu preço majorado em 12 das 16 cidades que compõem a pesquisa do Dieese. O tomate, por sua vez, teve seu preço aumentado em 11 capitais. Segundo os técnicos do Dieese, as chuvas abundantes dos últimos meses foram as responsáveis pela alta no preço dos dois produtos. O açúcar registrou alta de preço em 11 capitais. Além destes produtos, também apresentaram fortes variações, a manteiga, a batata, o feijão e o pão, entre outros.