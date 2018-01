Mínimo deveria ser de R$ 1.357,43, diz Dieese Tomando como base o preço da cesta básica de Porto Alegre, a mais cara entre as principais capitais brasileiras, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) estimou que o salário mínimo no País deveria ser de R$ 1.357,43. Este valor é 6,8 vezes superior ao piso atualmente em vigor, de R$ 200. O preço da cesta básica em Porto Alegre fechou o mês de novembro em R$ 161,58. O Dieese calcula sua estimativa com base no preceito constitucional, que determina que o salário mínimo deveria ser suficiente para a manutenção de uma família, suprindo seus gastos com alimentação, moradia, educação, saúde, transporte, vestuário, higiene, lazer e previdência. O preço médio da cesta básica em novembro subiu em todas as 16 capitais nas quais o Dieese realiza a pesquisa. Foi uma alta generalizada, segundo os técnicos da entidade. As maiores variações foram apuradas no Rio de Janeiro (9,89%), Curitiba (9,29%), São Paulo (8,88%) e Belo Horizonte (8,28%). A menor variação, de 3,82%, foi registrada em João Pessoa. Segundo o Dieese, a elevação da cesta básica em novembro resultou do comportamento de seis produtos que tiveram seus preços reajustados em todo o País - carne, arroz, pão, açúcar, óleo de soja e farinha de trigo e de mandioca. Porto Alegre foi mais uma vez a cidade com o maior valor. Para conseguir comprar a cesta, o trabalhador da capital gaúcha desembolsou no mês passado R$ 161,58 em média, uma alta de 6,85% sobre o preço apurado em outubro. Na seqüência aparecem São Paulo (R$ 154,74), Curitiba (R$ 150,65), Rio de Janeiro (R$ 148,05) e Florianópolis (R$ 147,77). Os preços menores foram verificados na Região Nordeste, com destaques para o Recife (R$ 116,25), João Pessoa (R$ 116,71) e Salvador (R$ 117,25).