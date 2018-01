Minisitro das Comunicações afirma que caso Carla Cico é isolado O indiciamento da presidente da Brasil Telecom, Carla Cico, pela Polícia Federal não afeta o setor de telecomunicações, na avaliação do ministro das Comunicações, Eunício Oliveira. "É um caso específico, isolado, não tem a ver com o setor", afirmou ele, ao saber do indiciamento da executiva por formação de quadrilha e divulgação de sigilo. O processo refere-se à contratação da empresa de segurança Kroll, que espionou concorrentes da Brasil Telecom. Mas Eunício não quis fazer mais comentários sobre o assunto: "Isso é questão da Polícia Federal, o Ministério não se mete nisso".