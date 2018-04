Ministério argentino não confirma devolução dos depósitos Vinte e quatro horas depois de ter sido anunciada pelo Banco Central argentino, a devolução dos depósitos de prazo fixo, a partir de janeiro de 2003, foi desmentida pelo Ministério da Economia. A idéia do BC era devolver os depósito a prazo fixo, originalmente em dólares e que haviam sido "pesificados" na proporção de US$ 1,00 para 1,40 peso e que estão retidos dentro do "corralito", como é conhecido o semicongelamento dos depósitos bancários. O Banco Central havia apresentado a devolução em 2003 como um fato consumado. Mas o Ministério da Economia declarou que não sabia nada sobre o anúncio do BC. Extra-oficialmente, no ministério comentava-se que a devolução dos depósitos complicaria o projeto de trocar os prazos fixos por um bônus de 10 anos. Desta forma, em 2012, quem tivesse aceito os bônus teria os dólares de volta. Mas a perspectiva de ter o dinheiro de volta, embora em pesos mas daqui a oito meses, afastaria os argentinos da idéia de aceitar os bônus. Os bancos também reagiram negativamente ao anúncio do BC, já que não foram previamente consultados. Para os banqueiros, a idéia dos bônus a 10 anos é mais interessante, já que o ônus dessa operação ficaria a cargo do governo. Segundo analistas, esta divergência entre o Banco Central e o Ministério da Economia deixa evidente a rivalidade existente entre Mario Blejer, o presidente do BC, e o ministro Remes Lenicov. Blejer, que trabalhou durante duas décadas no FMI, é um nome constantemente cotado para uma substituir o ministro, em caso de renúncia. Esta é segunda grande divergência ocorrida nesta semana dentro do governo argentino. Na segunda-feira passada estava programado o anúncio do aumento das retenções sobre as exportações, um projeto do presidente Eduardo Duhalde. O anúncio foi adiado quatro vezes, até que finalmente, apesar das resistências de Remes Lenicov, o aumento planejado por Duhalde foi divulgado. Ajuda O presidente Eduardo Duhalde declarou hoje que a Argentina "necessita ajuda internacional". Duhalde disse que o governo continua trabalhando para conseguir um acordo com o FMI. "Se tivermos a ajuda, poderemos terminar com esta recessão de quase quatro anos".