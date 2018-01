Ministério confirma cinco novos focos de aftosa no MS O Ministério da Agricultura confirmou na tarde desta quinta-feira cinco novos focos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul. Quatro focos foram confirmados no município de Japorã e um em Mundo Novo. De acordo com o governo, os novos focos estão localizados nas seguintes propriedades: Sítio Boa Vista, Fazenda Guatambu, Lote 205PA Savana, Sítio São Benedito II, todos em Japorã; e Fazenda Gadin, em Mundo Novo, na divisa com Japorã. Tanto Japorã quanto Mundo Novo estão entre os cinco municípios já interditados desde a confirmação do primeiro foco de aftosa em Eldorado. Com os últimos confirmados, sobe para 10 o número de focos da febre aftosa no Mato Grosso do Sul. Segundo o Ministério da Agricultura, no sítio Boa Vista o rebanho é de 53 bovinos, dos quais três estão doentes. Na fazenda Guatambu, com 253 bovinos, 16 apresentaram sintomas clínicos de febre aftosa. No Lote 205PA Savana, dos 16 bovinos da propriedade dois estão doentes. No sítio São Benedito II, com rebanho de 142 bovinos, 20 apresentaram sinais clínicos da doença. Na Fazenda Gazin, de um total de 77 bovinos cinco estão com a doença. "O rebanho total a ser sacrificado desde a primeira confirmação, por meio de exame laboratorial, é de 6.469 animais", informou o Ministério. Apesar da confirmação de novos focos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul, o Ministério da Agricultura informou que "a doença mantém-se limitada ao raio de 25 quilômetros estabelecido no entorno dos focos e considerado área de segurança". Ministério negava suspeitas Técnicos do Ministério da Agricultura afirmaram hoje que ficaram surpresos com a declaração do secretário de Defesa Agropecuária da pasta, Gabriel Alves Maciel, que disse ontem, em entrevista coletiva, que havia apenas um foco de febre aftosa no Mato Grosso do Sul. "O foco é um só, espalhado pelas propriedades", disse o secretário. O governo já confirmou cinco registros da doença nos municípios de Eldorado e Japorã, que ficam no extremo sul do Estado. Um técnico da pasta lembrou que cada foco deve ser considerado de forma isolada. Essa é, inclusive, a interpretação feita pelos organismos internacionais de defesa sanitária animal, como a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE, na sigla antiga) e o Centro Panamericano de Febre Aftosa (Panaftosa). O próprio ministério já havia retificado informação referente aos casos confirmados nesta semana, sustentando a determinação de que cada foco deve ser tratado de forma isolada. Na segunda-feira, o ministério divulgou que havia sido confirmado um único foco da doença nos sítios Santo Antônio e Benedito, do mesmo proprietário. A informação inicial era que as duas propriedades "dividiam cerca" e que por isso havia a necessidade de registrar apenas uma ocorrência. Depois, constatou-se que os sítios não eram vizinhos e os rebanhos das duas propriedades estavam infectados. O ministério notificou os organismos internacionais e compradores da carne brasileira da ocorrência de dois focos nos sítios. "Há uma boa distância entre os dois sítios. São unidades epidemiológicas distintas", disse, na época, um técnico do governo. Confusão de informações Para um interlocutor do ministério, houve uma "pequena confusão". Fonte da iniciativa privada foi mais eloqüente. "Pode estar sendo montada a operação abafa. Não é bom para a economia do País divulgar a confirmação de novos focos de aftosa, mas a situação exige transparência", afirmou", disse. Essa fonte lembrou que Maciel também negou ontem que duas novas suspeitas estavam sendo investigadas. A declaração do secretário contradiz a Assessoria de Imprensa da pasta que informou, na terça-feira, que a possibilidade de novos focos estava sendo investigada. Carne embargada Outra polêmica que ronda a descoberta de focos de aftosa no Mato Grosso do Sul é o impacto na exportação. Até agora, 41 países embargaram de forma parcial ou total a carne brasileira ( Veja gráfico). Entre os países que suspenderam as compras está o Egito, que barrou as importações de carne bovina congelada e desossada e todos os subprodutos de origem bovina. Levantamento divulgado pelo Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) mostra que o Egito foi o segundo principal destino da carne bovina "in natura" no acumulado do ano até setembro, com compras de US$ 205 milhões. O governo não se pronuncia sobre o assunto, mas o secretário disse que é preciso ter paciência para reverter os embargos. "Essas questões não se resolvem em 24 horas. O processo tem que ser dinâmico, conversar e mostrar o que estamos fazendo. No momento que os compradores estiverem convencidos do que estamos fazendo, com muita transparência, começa a flexibilização", completou.