Ministério criará frentes de trabalho contra o desemprego O ministério do Trabalho está elaborando um projeto de criação de emprego em frentes de trabalho, que deverá ser apresentado até a segunda semana de novembro. Ele será voltado prioritariamente a inscritos no Sistema Nacional de Empregos (Sine) que estejam procurando emprego durante mais tempo. Segundo o diretor do departamento de emprego e salário do ministério, Carlos Augusto Simões Gonçalves, o programa será voltado área urbana, mas não excluirá a área rural. A idéia é empregar pessoas em ações vinculadas à área social, como recuperação de escolas, estradas e hospitais, participação em unidades da saúde, construção civil e habitação popular. O projeto poderá contar com o apoio de estados e municípios.