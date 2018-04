Ministério culpa bancos por problemas na safra de café O secretário de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, Pedro de Camargo Neto, afirmou que os recursos destinados à colheita do café da safra 2002-2003 ainda não chegaram aos cafeicultores porque principalmente o Banco do Brasil, maior operador de recurso do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), está dificultando a assinatura do contrato com o Ministério. Na semana passada, o Ministério divulgou o edital para que as instituições financeiras interessadas em participar dos repasses do Funcafé se habilitassem. Até o momento, no entanto, nenhum banco procurou o governo. As declarações do secretário foram dadas após reunião com os representantes do setor na Confederação Nacional da Agricultura, por ocasião da visita do ministro Pratini de Moraes à entidade. No total, estão disponíveis R$ 500 milhões para colheita do café, com recursos do Funcafé, conforme voto aprovado na última reunião do Conselho Monetário Nacional, no final do mês passado. O presidente da Comissão de Café da CNA, João Roberto Puliti, disse que os produtores estão apreensivos, porque a safra de café já começou a ser colhida no Espírito Santo e deverá iniciar nas demais regiões a partir do final do mês. "As chuvas anteciparam a maturação do grão, e se os recursos não chegarem aos cafeicultores até o final deste mês, haverá risco para a colheita", salientou. Os representantes do setor produtivo do café também estiveram reunidos com o ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, em busca de uma solução para a falta de crédito. Puliti informou que o ministro prometeu conversar com a diretoria do Banco do Brasil para viabilizara participação do banco como agente do Funcafé.