Agricultura vai apurar divulgação de dados sigilosos da indústria química

BRASÍLIA - O Ministério da Agricultura informou que abriu uma sindicância interna para apurar a divulgação na internet de patentes de produtos da indústria química, revelada peloneste sábado, 4.

Uma falha da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da pasta permitiu que as informações fossem acessadas sem senha no banco de dados público Agrofit, instalado no site do Ministério. A reportagem verificou que 11 produtos de nove empresas, que estavam protegidos por sigilo industrial, foram expostos na internet.

A ministra interina da Agricultura, Maria Emilia Jaber, determinou a abertura de sindicância interna para apurar o caso. A medida foi tomada por orientação da ministra Kátia Abreu, que está em viagem oficial no Japão, e será publicada no Diário Oficial de terça-feira, 7.

O Ministério irá formar uma comissão, a partir de segunda-feira, para priorizar a investigação. Por meio de nota, a ministra interina informou que a orientação é para que os resultados sejam obtidos no menor prazo possível e que o banco de dados foi retirado do site do Ministério da Agricultura até o final da apuração.